Ensemble, ils ont amassé des déchets près des rampes d'embarquement des bateaux, sous le pont Laviolette et près de l'usine Kruger.

Pneus usés, mégots de cigarettes, sacs de restauration rapide, et même pare-chocs de voitures comptaient parmi les objets amassés. Beaucoup de plastique et de verre a été récolté.

La pesée finale a permis de déterminer qu'en un peu plus de deux heures, ils ont ramassé 50 kg de déchets et 21 kg de matériaux recyclables.

Cet effort citoyen se tenait en même temps qu'une grande corvée planétaire, le World Clean Up Day.

Il s'agit d'une initiative de trois citoyennes de Trois-Rivières.