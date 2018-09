Plus de 250 participants, dont la moitié sont des enfants, participaient aux différents défis de course, de triathlon et de vélo de montage.

L'activité nécessite plusieurs mois de préparation et près d'une semaine pour préparer les pistes afin de les rendre sécuritaires.

L'équipe composée d'une centaine de bénévoles est donc essentielle à la tenue de l'événement selon les organisateurs.

« Sans les bénévoles, il n'y aurait pas de Défi. Il y en a beaucoup qui sont là depuis le début. Ils reviennent chaque année », indique la responsable des communications, Isabel Rouette.