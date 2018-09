La poussière retombée après le premier débat des chefs de jeudi, cet événement se voulait plus festif. Tour à tour, candidats et co porte-paroles ont tout de même prononcé des allocutions devant une salle comble.

« Qui l’aurait cru que nous serions ici à Québec, en pleine campagne électorale, au seuil d’une percée historique », a lancé Gabriel Nadeau-Dubois à la foule du Terminal des croisières.

Partout où notre autobus s’est arrêté, on n’a jamais vu une mobilisation pareille dans l’histoire de notre parti. Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire

Gonflés à bloc, les militants ont chaudement accueilli les candidats solidaires de Taschereau et Jean-Lesage, Catherine Dorion et Sol Zanetti.

« Ce que vous êtes en train de vivre ce soir, c’est une histoire de désir et ce désir-là est collectif », a souligné Catherine Dorion.

Selon le dernier sondage réalisé par la firme de recherche Mainstreet, la solidaire Catherine Dorion gagnerait avec une mince avance l’élection dans sa circonscription devant le libéral Florent Tanlet.

Québec solidaire répète son intention de vouloir faire des gains dans la région de Québec Manon Massé et de Gabriel Nadeau-Dubois sont d’ailleurs à Québec samedi pour faire une annonce concernant le sport étudiant.