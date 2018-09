Le premier long métrage de la réalisatrice canadienne Miranda de Pencier relate l’histoire d’un groupe d’élèves inuits au Nunavut initiés à la crosse par un nouvel arrivant dans leur communauté. Ce sport changera le mode de vie de la communauté arctique confrontée aux problèmes de suicide chez les adolescents.

La réalisatrice s’est associée aux productrices inuites Alethea Arnaquq-Baril et Stacey Aglok MacDonald pour réaliser le film inspiré d’une histoire vraie.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Plusieurs autres films autochtones seront à l’affiche cette année, y compris certaines productions locales. Angelique’s Isle, par exemple, raconte l’histoire d’une jeune Ojibwée et d’un voyageur éperdus d’amour, coincés sur une île du lac Supérieur en plein hiver. Certaines scènes ont été filmées à Thunder Bay et Terrace Bay.

Le Cinéfest diversifie son offre cette année, dans l’espoir d’attirer un public plus jeune. Des films un peu plus provocateurs sont mis de l’avant, tels que Assassination Nation, dans lequel une bande d’amis du secondaire doivent s’unir pour survivre à une nuit de violence extrême dans leur Salem natale, ou encore Climax du réalisateur argentin Gaspar Noé, dans lequel une troupe de danseurs prend une grande dose de drogues psychédéliques.

Le film Angelique's Isle est tiré de l'histoire d'Angelique Mott, une adolescente autochtone abandonnée sur une île du lac Supérieur avec son mari en 1845. Photo : CBC / Thunderstone Pictures

Le Cinéfest propose également une programmation bilingue et francophone, dont le film Noël en boîte, mettant en scène les Sudburois Hélène Dallaire et Stef Paquette. Quelques films français et québécois sont aussi à l’affiche.

Le festival a reçu environ 4500 propositions de films, dont 15 à 20 % en français.

Le 30e festival international du film Cinéfest Sudbury se déroule du 15 au 23 septembre.