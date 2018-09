Le premier ministre doit d'abord se rendre dans un festival ukrainien au centre-ville de Toronto, puis participera au festival polonais organisé dans le quartier Roncesvalles.

En fin d'après-midi, Justin Trudeau se déplacera à Brampton pour prendre part à un événement communautaire avec des militants.

En plus d'annoncer sa présence à ces événements, le premier ministre a souligné samedi par voie de communiqué la Journée internationale de la démocratie.

« Il est également devenu trop facile de rejeter les occasions de débattre et d’échanger, et plus difficile de trouver des moments pour s’arrêter et réfléchir », peut-on lire dans le communiqué. Probablement une critique des gestes posés par le gouvernement ontarien de Doug Ford dans les derniers jours.

Le premier ministre ontarien a l'intention d'utiliser la disposition de dérogation de la Charte canadienne pour adopter une loi visant à réduire la taille du conseil municipal de Toronto, après qu'une première version a été bloquée par les tribunaux.