Le comédien est décédé le 5 septembre dernier à l’âge de 93 ans.

La cérémonie doit commencer à 11 h, samedi.

L’homme de théâtre et de télévision était connu pour sa carrière prolifique sur 70 ans, notamment avec les téléséries Rue de l’anse, L’Héritage et les pièces Le Songe d’une nuit d’été et Un simple soldat.

Une soirée hommage est également prévue le 6 octobre prochain au Théâtre Denise-Pelletier, que le comédien a cofondé en 1964.

Plus de détails à venir.