Certaines villes ont reçu plus de 60 cm de pluie et on s’attend à ce que plus de 1 m d’eau tombe à plusieurs endroits jusqu'au début de la semaine prochaine, et ce, jusqu’à l’intérieur des terres.

En Caroline du Nord, l’État le plus touché pour le moment, au moins cinq personnes sont mortes dans le déluge, et les autorités craignent que le bilan ne s'alourdisse.

Le danger pourrait être présent encore plusieurs jours, notamment pour les personnes vivant à l'intérieur des terres dans les Carolines, le temps que toute cette eau s'écoule, ce qui risque de faire déborder les rivières et les fleuves et provoquer des crues soudaines, des coulées de boue et des glissements de terrain.

Samedi matin, le centre de la tempête était à environ 70 km au sud-sud-est de la ville de Florence, en Caroline du Sud, avec des vents maximums de 80 km/h. La tempête devrait se tourner vers l'ouest et le nord-ouest au cours de la fin de semaine, avant de se diriger vers le nord, à travers la vallée de l'Ohio.

Le Centre national des ouragans prévoit un affaiblissement graduel de la tempête, au fur et à mesure qu’elle se déplacera vers l'intérieur des terres. Il est probable qu’elle devienne une dépression tropicale d'ici samedi soir.

Samedi matin, plus de 800 000 foyers et entreprises sont privés d'électricité et ce nombre pourrait continuer d'augmenter. La région est alimenté par des centrales nucléaires, dont la plupart des réacteurs ont été coupés par mesure préventive.

Des voitures abandonnées sont submergées par la pluie à Wilmington, samedi matin. Photo : Reuters/Jonathan Drake

Selon le témoignage de résidents, on voit vraiment la tempête se calmer. Jean-Thomas Kobelt, résident de Wilmington, en Caroline du Nord, a ainsi indiqué à RDI Matin que les vents ont beaucoup diminué et que même la pluie ne tombe plus avec une grande intensité. M. Kobelt déplore cependant le grand nombre d’arbres tombés et les pannes d’électricité.

La pluie est cependant revenue en force dans la ville peu après cette entrevue, selon le correspondant de Radio-Canada, Christian Latreille.

Quant à Élise Perreault, qui habite à Charleston, en Caroline du Sud, elle a décrit Florence comme « une petite tempête d’automne dont on ne parle pas dans les médias ». La situation semble effectivement assez calme, car plusieurs personnes de Charleston qui avaient décidé de respecter l’ordre d’évacuation sont revenues avant le début de la tempête pour éviter de voir les routes coupées, a-t-elle expliqué.

Des bateaux qui ont été poussés des quais par les vents se retrouvent dans la rue, à New Bern, en Caroline du Nord. Photo : Reuters/Eduardo Munoz

Cinq victimes de la tempête

Selon la police de Wilmington, une mère et son bébé ont été tués quand un arbre est tombé sur une maison.

Un homme est de son côté décédé à l’hôpital après avoir apparemment été renversé par le vent alors qu’il était allé voir ses chiens de chasse. Un autre a été électrocuté alors qu'il essayait de brancher des câbles électriques sous la pluie.

Par ailleurs, une femme victime d'une crise cardiaque n’a pas pu être prise en charge à temps par les secours en raison des débris qui jonchaient la route.