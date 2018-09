Le 15 septembre 2008, la banque d'investissement américaine Lehman Brothers fait faillite. L'annonce de la chute de la quatrième banque en importance aux États-Unis entraînera plusieurs pays du monde dans la plus grave crise économique et financière depuis la Grande Dépression. À l'époque, les membres de la génération du millénaire terminaient leurs études et s'apprêtaient à entrer sur le marché du travail. Un autre groupe était alors à l'orée de la retraite : les Baby Boomers. Comment ces générations, l'une qui entrait et l'autre qui quittait le marché de l'emploi, ont-elles été touchées par la crise?