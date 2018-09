Un texte de Benoît Chapdelaine

« Ça arrive en plein milieu des activités de la rentrée universitaire, donc il y a comme une ébullition sur le campus, autant pour la rentrée des cours que pour la rentrée électorale », constate le secrétaire général de la Fédération des associations étudiantes de l'Université de Montréal, entouré d'affiches de luttes étudiantes dans le local de la FAECUM.

Matis Allali, qui interrompt ses études en communication et politique pour son mandat de secrétaire général, observe un intérêt grandissant des partis politiques pour les jeunes, qui représentent une proportion grandissante d'électeurs. « On voit les comités étudiants des différents partis sur le campus. On voit les gens des ailes jeunesse passer sur le campus, informer les étudiantes et étudiants sur les propositions de leur parti. Quand les ailes jeunesse viennent, bien souvent, elles sont accompagnées de candidats », décrit-il.

Ce fut le cas, la semaine dernière, quand les libéraux ont promis le transport en commun gratuit pour les étudiants en compagnie du ministre des Transports et candidat, André Fortin, une promesse à laquelle la FAECUM ne s'attendait pas.

« Quand on sait que le transport est une des cases principales dans le budget étudiant qui contribuent à l'endettement, de voir qu'éventuellement, le transport pourrait être gratuit, c'est assurément très intéressant. On espère que les autres partis emboîteront le pas au Parti libéral et prendront des engagements similaires », souhaite M. Allali.

Un débat est d'ailleurs prévu à l'université lundi entre les représentants des ailes jeunesse des partis. Jean-François Lisée a prononcé un discours sur le campus la semaine dernière, Gabriel Nadeau-Dubois y est attendu le 24 septembre, mais ni Philippe Couillard ni François Legault n'avaient encore annoncé vendredi leur intention de s'y rendre avant la fin de la campagne.

Les grands partis font tout de même bien sentir leur présence, selon Matis Allali.

À travers les prises de position qu'ils prennent, on voit qu'ils s'intéressent aux revendications étudiantes. On parle de stages compensés financièrement, on parle de santé psychologique étudiante sur les campus, on parle de droits de scolarité des étudiants internationaux. Matis Allali, secrétaire général de la FAECUM

M. Allali signale tout de même la quasi-absence des débats de certains enjeux, comme l'environnement et l'enseignement supérieur.

Autres universités, autres observations

Camille Thompson-Marchand est coordonnatrice des affaires externes et de la mobilisation à l'association étudiante de l'Université Concordia. Photo : Radio-Canada/Benoit Chapdelaine

La fièvre électorale ne semble pas aussi élevée à l'Université Concordia. « Les seules choses qu'on a remarquées pour chercher à atteindre les jeunes, ce sont les affiches autour de l'université, mais il y en a partout en ville », indique la coordonnatrice des affaires externes et de la mobilisation à l'association étudiante, Camille Thompson-Marchand.

Elle explique qu'un débat est tout de même organisé le 21 septembre entre des candidats des principaux partis politiques, et que les billets ont immédiatement trouvé preneurs. « Dans les 12 heures qui ont suivi, il y avait déjà 100 billets distribués aux étudiants, alors je pense qu'il y a vraiment un intérêt à participer. J'espère que ça va se représenter sur le vote », dit-elle.

L'Université du Québec à Montréal a accueilli récemment un débat électoral sur l'éducation. Mais ce qui frappe Virginie Robert, comme étudiante à la maîtrise en droit à l'UQAM, est la présence non pas des partis politiques, mais d'autres organisations sur le campus.

Virginie Robert est étudiante à la maîtrise en droit à l'Université du Québec à Montréal. Photo : Radio-Canada/Benoit Chapdelaine

« Ce qu'on a beaucoup comme présence, c'est plus des groupes antiélections, la Convergence des luttes anticapitalistes qui distribue un tract abstentionniste ou encore les groupes à tendance communiste qui dénoncent le processus d'élection », explique-t-elle.

Des établissements d'enseignement ne permettent pas aux partis politiques de solliciter les étudiants à l'intérieur des murs, ce qui complique leur travail.

« On ne parle pas d'avoir un accès permanent illimité, mais en période électorale, c'est très aidant quand les administrations sont ouvertes à ce que les partis organisent des kiosques, des conférences. Mais, en général, dans les universités, c'est assez facile », indique le directeur de la stratégie numérique chez Québec solidaire, Christian Dubois.

Christian Dubois est directeur de la stratégie numérique chez Québec solidaire. Photo : Radio-Canada/Benoit Chapdelaine

Québec solidaire mise beaucoup sur les médias sociaux pour atteindre les étudiants. Si la tendance était déjà présente aux élections de 2012 et 2014, le phénomène prend de l'importance, mais encore faut-il que les jeunes aillent voter.

La nature d'une élection n'a pas changé fondamentalement avec les réseaux sociaux. On ne vote pas encore sur Facebook, il faut aller se présenter dans un bureau de vote, il faut faire sortir le vote, comme on dit. Christian Dubois, directeur de la stratégie numérique chez Québec solidaire

Christian Dubois constate que les jeunes puisent de plus en plus dans les médias sociaux des arguments pour défendre leurs positions. « On explique des échelles d'impôt sur Facebook : 150 000 [pages] vues en quelques jours, puis on ne sait pas où ça va s'arrêter. Les gens ont soif de contenu de qualité », illustre-t-il.

Des bureaux de vote au cégep et à l’université

Comme en 2014, le Directeur général des élections du Québec installe des bureaux de vote par anticipation dans tous les établissements d'enseignement qui comptent au moins 300 étudiants en âge de voter.

Lors du dernier scrutin, plus de 53 000 étudiants ont ainsi voté. Les bureaux de vote seront ouverts cette année les 21, 25, 26 et 27 septembre.

Les étudiants peuvent voter dans la circonscription où ils sont inscrits sur la liste électorale. Certaines règles s'appliquent pour déterminer si c'est la circonscription où ils habitent durant l'année scolaire ou celle de leur région d'origine.

« On a très bon espoir que le taux de participation des jeunes soit plus élevé à cette élection-ci, lance Matis Allali, de la FAECUM, et qu'on lance un message assez fort que les jeunes s'intéressent à la chose politique et que la chose politique s'intéresse à eux et à elles aussi. »