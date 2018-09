Une opération conjointe menée par le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) et la Sûreté du Québec (SQ) aura lieu en après-midi et en soirée. Des policiers de la SQ spécialisés dans le crime organisé seront sur place. Ils seront par exemple affectés à la prise de photos des personnes d’intérêt présentes, s’il y a lieu.

On va suivre la situation de près. On va assurer une présence policière accrue dans la ville et à proximité des établissements licenciés. Andrée East, porte-parole du SPVG

Selon nos sources policières, ces regroupements de motocyclistes sont des sympathisants des Hells Angels. Ils arborent plusieurs signes vestimentaires qui témoignent de leur appui au groupe criminel. Appuyer les Hells Angels n’est pas illégal et porter leur emblème non plus.

Emblèmes de deux groupes présents en Outaouais. Photo : Radio-Canada

Un événement festif, selon la police

Le SPVG affirme être en contact avec la direction du restaurant, situé sur le boulevard Saint-René Ouest, et dit avoir confirmé la tenue de l'événement. Les policiers de Gatineau sont également en communication avec les autres tenanciers du secteur.

Les policiers ne connaissent pas le nombre exact de participants et traitent pour le moment ce rassemblement comme une soirée festive de motocyclistes.

Ils seront néanmoins sur les lieux pour rassurer la population et pour suivre l'évolution de la fête. Le SPVG se dit prêt à ajouter des effectifs supplémentaires si nécessaire.

Selon un billet faisant la promotion de l'événement obtenu par Radio-Canada, la randonnée est prévue dès 13 h. Le point de départ ne semble pour l’instant pas connu des autorités. Nous allons nous trouver un peu partout sur le territoire , précise la porte-parole du SPVG, l’agente Andrée East.

La balade sera suivie d'un souper à La Tasca dès 16 h 30, qui doit se poursuivre jusqu’à la fermeture du restaurant à 3 h du matin.

