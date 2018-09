Dans une déclaration publiée par la Maison-Blanche, M. Kavanaugh a dit « nier catégoriquement et sans équivoque cette allégation ».

Je n'ai pas posé ce geste à l'école secondaire ni à un autre moment. Brett Kavanaugh

Au Sénat, les républicains insistent pour dire que le processus de confirmation du candidat suit son cours. Mais l'allégation a mis le feu aux poudres d'une bataille politique déjà féroce portant sur ce candidat choisi par le président Donald Trump.

L'affaire ramène aussi le mouvement #MeToo à l'ordre du jour, moins de deux mois avant des élections de mi-mandat pour lesquelles le nombre de candidates démocrates a augmenté.

Selon le magazine New Yorker, l'incident présumé aurait eu lieu au cours d'une fête à laquelle participait à l'époque M. Kavanaugh, aujourd'hui âgé de 53 ans. L'allégation provient d'une femme qui fréquentait l'école voisine de celle où étudiait le futur juriste.

La femme en question, toujours selon le New Yorker, a fait parvenir une lettre contenant des détails sur l'allégation au Parti démocrate. Une adjointe démocrate et une autre personne au fait du dossier ont confirmé à l'Associated Press que l'allégation était de nature sexuelle.

Les faits rapportés par le New Yorker n'ont pas pu être vérifiés par l'Associated Press. Le magazine n'a pas non plus identifié la femme accusatrice.

Appuis féminins

En réponse à l'allégation, 65 femmes disant avoir connu M. Kavanaugh au secondaire ont signé une lettre affirmant que celui-ci avait « toujours traité les femmes de façon décente et respectueuse ». La lettre a été transmise par les républicains siégeant au comité judiciaire du Sénat.

Cette sortie publique a été organisée par d'anciens collègues de M. Kavanaugh. Trois des femmes signataires, contactées par l'Associated Press, ont dit avoir été approchées jeudi pour signer la lettre.

Le sénateur républicain Orrin Hatch, qui siège au comité judiciaire du Sénat, a affirmé qu'il ne permettrait pas que le processus de confirmation se laisse embourber par l'allégation, qu'il a qualifiée d'« absolument invérifiable ».

« Chaque personne déposant des accusations doit être entendue. Mais un processus de vérification est également nécessaire », a-t-il dit.

Le contrecoup survient après que la démocrate la plus importante siégeant au comité, Dianne Feinstein, eut contacté les autorités à propos d'informations reçues concernant Brett Kavanaugh.

La sénatrice refuse de divulguer publiquement les informations, mais le FBI a confirmé qu'elles avaient été ajoutées au dossier d'information sur Brett Kavanaugh qui peut être consulté par le comité, et auxquels tous les sénateurs ont accès de façon confidentielle.

Vote à venir

La nomination de M. Kavanaugh a divisé le Sénat, et les nouvelles informations sont l'équivalent d'un nouveau pavé dans la mare, particulièrement alors que d'importantes sénatrices républicaines, Susan Collins et Lisa Murkowski, subissent une très forte pression, de la part de groupes militants, pour voter contre le candidat, selon l'argument voulant que celui-ci puisse voter pour saper la décision Roe v. Wade, qui a légalisé le droit à l'avortement.

Le comité sénatorial, qui a complété ses audiences avec M. Kavanaugh, prévoit toujours voter jeudi prochain sur une possible recommandation de la candidature du principal intéressé auprès de l'ensemble de la Chambre haute du Congrès, a fait savoir un porte-parole.

À la Maison-Blanche, on qualifie le geste de Mme Feinstein de « tentative de dernière minute » pour retarder la confirmation de Brett Kavanaugh.

Quant à Mme Collins, elle a discuté au téléphone pendant une heure avec le candidat, vendredi. Cet appel, qui était déjà prévu, fait suite à une visite de M. Kavanaugh au bureau de la sénatrice en août. Il n'était pas possible de savoir, dans l'immédiat, si les deux avaient discuté de l'allégation.

Si Mme Collins ou Mme Murkowski votaient en faveur de M. Kavanaugh, celui-ci aurait de bonnes chances d'obtenir un siège à la Cour suprême.

Tous les autres sénateurs républicains devraient voter en faveur du candidat, et ceux-ci pourraient être rejoints par des démocrates siégeant dans des États remportés par M. Trump lors de la présidentielle.