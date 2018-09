La première question à laquelle ont dû répondre les dirigeants des quatre principales formations québécoises lors du Grand débat des chefs 2018, est venue de Raymonde Chagnon, une résidente de 72 ans de Mirabel.

« Je n’ai pas les moyens financiers pour aller dans une résidence privée. Et j’ai peur de finir par survivre dans un CHSLD. Voici ma question : que me proposez-vous? », a-t-elle demandé.

Les réponses ne l'ont guère impressionnée.

« Mme Chagnon, êtes-vous éclairée? », lui a demandé l'animateur Patrice Roy.

« Pas tellement! », a-t-elle répondu du tac au tac. À peine prononcés, ces deux mots sont devenus un mot-clic sur les réseaux sociaux.

« C'est sorti tout seul, a-t-elle confié au lendemain de sa boutade. Je suis reconnue pour dire ce que je pense. »

L'ampleur des réactions des internautes la surprend. « Mon fils m'a dit : "c’est rendu un hashtag!" J’ai dit : "c’est quoi, ça! », raconte-t-elle en riant.

« Il y en a même un qui a écrit : "Je suis Mme Chagnon"; un autre a dit : "Je vote pour Mme Chagnon"; un autre a dit : "On veut Mme Chagnon comme premier ministre"! Franchement, j’en revenais pas! « C’est trop pour ce que j’ai fait. J’ai simplement posé une question et répondu à une autre question avec honnêteté. »

La Gaspésienne d'origine ne croit pas que les chefs ont saisi le sens de sa question.