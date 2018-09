Un texte de Joane Bérubé

1. Au restaurant

Le candidat du PQ et député sortant Pascal Bérubé ne mange habituellement pas le matin. Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Il est 8 h. Lorsqu’il entame son assiette au restaurant, Pascal Bérubé est déjà levé depuis quatre heures. Les idées, dit-il, me viennent le matin .

Sans enfant et avec une conjointe, Annie-Soleil Proteau, qui vit à l’extérieur de la région, seul le matin, il en profite pour répondre aux courriels, faire le tour des médias.

Tous les matins, il écoute Paul Arcand. Aujourd’hui, c’est différent. Il a plutôt écouté l’entrevue du premier ministre Philippe Couillard qui était reçu à Rythme FM par l’équipe de sa conjointe.

Il avoue ne pas être très sportif. Son sport, dit-il, c’est la politique.

Pas beaucoup de loisirs non plus. L’homme est un bourreau de travail. Il se dit chanceux que sa conjointe accepte de le suivre durant les week-ends. Elle aime ça , se réjouit-il.

2. L’éolien

Devant l'usine Marmen à Matane Photo : Radio-Canada

La visite de l’usine de composantes d'éoliennes Marmen à Matane n’est pas anodine. Le député sortant sait qu’il y fera le plein de sympathisants. La rénovation du port de Matane est aussi très attendue par l’usine. Le port fait aussi partie des raisons pour lesquelles on s’est installé ici, rappelle le directeur.

Aucune photo n’est possible à l’intérieur de l’usine. La photo pour les réseaux sociaux se prend à l’extérieur.

Pascal Bérubé nourrit lui-même les plateformes Facebook, Instagram et Twitter. C’est une question d’authenticité , explique le candidat du PQ. Bien sûr, il y a des opposants qui ne font pas dans la dentelle, mais c’est moins de cinq personnes , assure-t-il.

3. Le pointage

La directrice de la campagne du PQ dans la circonscription, Marcelline Gauthier, et la responsable du local électoral de Matane, Michelle Labrie Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Pascal Bérubé entame sa 6e campagne électorale. Il a perdu sa première bataille en 2003 par 33 voix contre la libérale Nancy Charest.

La leçon a porté. Marcelline Gauthier, une militante de longue date, a été embauchée au lendemain de son élection en 2007. C’est depuis la directrice de chaque campagne.

Pour elle, le pointage, c’est-à-dire répertorier les électeurs sympathisants, est une opération essentielle qui se poursuit tout au long de l’année.

Le soir, sept téléphonistes bénévoles sont en poste. L’objectif est de joindre 13 000 personnes.

4. Au téléphone

C'est l'heure des téléphones auprès des électeurs Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Pascal Bérubé participe aussi à l’exercice. Je prends, précise-t-il, en note les noms de tous les gens qui me disent qu’ils vont voter pour moi et on valide .

Le candidat ne laisse rien au hasard. On a du travail à faire dans la Mitis. En 2014, dit-il, j’ai eu 60 % du vote en Matanie, 63 % dans la Matapédia et 53 % dans la Mitis.

Le téléphone est aussi très pratique dans une circonscription comme Matane-Matapédia. Le temps pour aller d’un endroit à l’autre est une frustration quotidienne , dit-il.

5. Sur le trottoir

Quand deux soeurs Bérubé rencontrent un autre Bérubé Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Deux dames abordent le candidat dans la rue face au restaurant où il vient de dîner. Trois Bérubé , lancent-elles. Quatre , corrige Pascal Bérubé en regardant la journaliste qui l’accompagne.

Il s’informe de leur village d’origine, veut savoir de quelle famille Bérubé exactement.

Il y a, dit-il, 876 Bérubé dans ma circonscription et 693 Fournier .

6. La valise

Pascal Bérubé fait sa valise Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

En fin de journée, Pascal Bérubé quittera la circonscription. Il passe chez lui faire sa valise.

Dans le salon trônent une photo de sa conjointe et une autre de son père. C’est ma première campagne sans mes parents , relève le candidat.

Il raconte qu’il ne sait même pas, si son père qui était atteint de la maladie d’Alzheimer a su qu’il avait été brièvement ministre.

7. Le cahier du candidat

Chaque candidat du Parti québécois a reçu un cahier semblable Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Comme tous les candidats, Pascal Bérubé a reçu son cahier d’instructions. Je ne l’utilise pas , avoue-t-il.

La campagne dans Matane-Matapédia se jouera, croit-il, sur des enjeux locaux comme la centralisation des soins, le développement éolien, le port de Matane, la démographie.

Les tendances électorales nationales le déçoivent. Nos équipes et nos propositions méritent un meilleur sort , commente celui qui espère toujours que le vent tournera.

8. Être député

La coopérative d'habitation La Villa de Saint-Gabriel a traversé bien des turbulences depuis 33 ans. La perte de ses subventions au logement en est une de plus. Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

En après-midi, il a rendez-vous avec un groupe de la coopérative La Villa de Saint-Gabriel.

Judes Labrie, le président de la coopérative d’habitation, explique que des locataires n’ont plus droit à leur subvention d’aide aux logements. Certains devront quitter la coopérative.

La rencontre politique n’en n'est plus une. Le matériel politique ne sera pas distribué.

Pascal Bérubé assure qu’il fera le suivi, avant la fin de la campagne. Les résidents l’invitent à visiter leurs logements.

Tout le monde se retrouve dans le tout petit trois et demi du président de la coop.

9. L’agriculture

Des représentants de l'UPA ont rencontré des candidats des différentes formations mardi, en soirée Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Prochain rendez-vous, à Rimouski. L’UPA régionale a demandé à rencontrer toutes les formations politiques pour connaître leur position sur les enjeux du secteur agricole.

Les candidats du PQ, Pascal Bérubé et Harold LeBel, naviguent entre lignes du parti et opinions personnelles.

Ici, on rappelle que la loi sur la protection du territoire agricole a été votée par le Parti québécois.

Là, on demande un peu plus de souplesse à l’UPA dans le dossier de Béton provincial qui repart en processus pour obtenir la permission de la Commission de protection du territoire agricole pour exploiter une sablière.

La réunion est écourtée. Pascal Bérubé doit prendre un avion.

10. Le départ

Départ vers Montréal Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Le député sortant, qui était leader parlementaire de son parti à la dissolution de l’Assemblée nationale, a aussi un rôle national à jouer.

La soirée se terminera à Montréal. Ses services sont requis auprès de son chef, Jean-François Lisée, qui préparera mercredi le débat télévisé.

Ce saut de puce de 24 h l’indispose. Il n’aime pas s’absenter de sa circonscription durant une campagne électorale. Je ne suis pas superstitieux, dit-il, mais depuis ma campagne de 2003, je me sens mal si je ne suis pas là.