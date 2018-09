Aux côtés du journal L'Aquilon, Radio Taïga est l'un des piliers de la communauté francophone de Yellowknife.

Je fais souvent le rapport avec une adolescente qui est un peu dans un âge où elle se cherche, elle développe une personnalité pis je pense que ça s’applique aussi à la radio alors on est à la fois fiers d’être là on est toujours en pleine question comment on va grandir. Nicolas Servel, directeur de la programmation