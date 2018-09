Pas de knock-out, non. Quelques phrases-chocs, en particulier de Jean-François Lisée. Pas de gagnant évident. Mais des objectifs atteints pour tous les chefs.

Philippe Couillard, le premier ministre, calme, capable d'encaisser et de rebondir. Jean-François Lisée, bien préparé, avec des cas concrets, parfois plus agressif que ses adversaires. François Legault, prudent, évitant les pièges, tentant de garder son sourire. Manon Massé stratégiquement plus effacée, pour se placer au-dessus de ce qu'elle a appelé le « combat de coqs », pour passer son message quand elle avait la parole.

On en retient que les contours des programmes et des personnalités sont un peu mieux dessinés.

Mais, à première vue, le débat, fondamentalement, ne devrait pas changer la tendance, peut-être faire bouger l'aiguille dans la marge d'erreur des sondages, mais c’est un débat qui met des bûches dans le feu et qui fait augmenter la température pour la suite de la campagne.