Pendant que les équipes internationales rivalisent sur les terrains de pétanque de Desbiens, des passionnés suivent l'action sur leur écran en Asie et en Afrique. Internet et les médias sociaux permettent désormais aux amateurs et aux délégations de diffuser en direct les matchs disputés à des milliers de kilomètres.

Youssef Taoubare, joueur de pétanque d'origine marocaine, a d'ailleurs transmis en direct la fin du match Maroc-Espagne. Pas moins de 600 internautes étaient au rendez-vous.

Des boulistes, des boulistes marocains, des Marocains à l'étranger. Aussi ils commentent : "Il faut pointer. Il faut tirer. Le score, c'est combien? Qui joue? Pourquoi celui-là il ne joue pas?" et il y a des commentaires.

Même si la pétanque est un sport sans contact, des arbitres veillent au bon déroulement des matchs. Au niveau international, une quarantaine d'articles composent le livre des règlements.

Les arbitres disposent d'un équipement diversifié pour mesurer et valider les décisions en cas de litige. Comme au soccer, ils peuvent même sévir pour les compétiteurs qui font preuve d'indiscipline.

L'arbitre, il est appelé à intervenir à tout moment. Il doit aussi de son propre gré intervenir lorsque la situation l'oblige d'intervenir , explique Lebchir Ahmedou, arbitre international.

De leur côté, les entraîneurs surveillent attentivement la valse des boules et des cochonnets.

Changement de joueurs, décisions tactiques, préparation stratégique en prévision d'un adversaire... ils jouent un rôle important, mais discret durant les matchs.

Le Championnat du monde de pétanque de Desbiens se poursuit jusqu'à dimanche.

Les fédérations sportives espèrent que la pétanque et d'autres sports de boules pratiqués ailleurs sur la planète fassent leur entrée dans la grande famille olympique pour les Jeux de 2024.

D'après le reportage de Frédéric Tremblay