L’homme de 38 ans est mort le 10 juillet 2014 à la suite d’un traumatisme crânien causé par la chute accidentelle d’une roche.

Je suis très contente que nous soyons sortis [de l’enquête] avec neuf recommandations , a déclaré Mélanie Goulet, la veuve de la victime, après l’annonce du verdict. Maintenant, cela doit être accepté et adapté.

Peut-être qu’un jour une des recommandations va sauver la vie de quelqu’un d’autre et éviter à une famille de passer à travers la même chose que nous. Mélanie Goulet

Le jury recommande notamment à la compagnie North American Palladium, qui gère la mine de Lac des Îles, de former son personnel médical pour la gestion du stress dans les situations de crises et d’apporter des modifications dans certains secteurs de la mine pour éviter d'autres accidents semblables.

Le jury recommande à la compagnie North American Palladium d'améliorer la visibilité dans les espaces restreints de la mine. Photo : CBC/Jeff Walters

La plus importante recommandation, selon Mélanie Goulet, est celle qui demande au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels d’organiser le plus rapidement possible l’enquête d’un coroner après un accident de travail fatal.

[Le ministère] ne devraient pas faire attendre les familles pendant quatre ans pour faire l’enquête et les faire souffrir aussi longtemps. Mélanie Goulet

Les six autres recommandations sont adressées au Comité d’examen des textes de loi relatifs à l’exploitation minière et au ministère du Travail.

Mme Goulet et sa famille sont satisfaites des réponses obtenues à la majorité de leurs questions.