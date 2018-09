Un texte de Joane Bérubé

1. Maman et étudiante

C'est le départ Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Depuis trois semaines, la benjamine des candidats dans Matane-Matapédia n’a pas une seconde à elle.

Marie-Phare Boucher a pris sa décision sur un coup de tête. Se présenter, elle y pensait, pour de prochaines élections.

Son conjoint, Sébastien Côrriveau, et elle, ont mis des conditions : ce sera une très petite campagne.

Biologiste de formation, Marie-Phare Boucher se réoriente avec des études en échographie médicale.

Jeune maman d’une petite Frida de 9 mois et d’un Gustav de 3 ans, la nouvelle routine est difficile, admet-elle. Lever à 6 h. Départ de Saint-Donat avant 8 h.

La politique est mon dernier chapeau , commente Marie-Phare Boucher.

2. Style de vie

Les enfants vont dans deux installations différentes Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Il y a les petits à reconduire dans deux CPE différents, Gustav à Saint-Donat et Frida à Sainte-Luce.

Normalement, le couple part ensuite pour Rimouski. Sauf aujourd’hui. Gabriel Nadeau-Dubois est de passage dans la circonscription.

Aussi, le couple vient de s’acheter un véhicule électrique. Il faut gérer les recharges entre deux étapes.

Parfois, il vaut mieux passer par la route 132 que l’autoroute, afin de ménager la batterie. C’est le cas ce matin.

3. Avec Gabriel Nadeau-Dubois

Rencontre avec Gabriel-Ndeau-Dubois à Mont-Joli Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Le co-porte-parole de Québec solidaire est de passage à Mont-Joli pour environ une heure. La candidature de Marie-Phare Boucher est arrivée trop tardivement pour intégrer une plus longue visite à la tournée de Gabriel Nadeau-Dubois en Gaspésie.

Les électeurs de la circonscription ne verront pas non plus de pancarte avec le visage de la candidate, ni de dépliant. On fait le minimum , dit-elle.

La priorité : participer aux débats et répondre aux médias.

4. Un arrêt au café

Le salaire minimum à 15 $, pas certain que ce soit une bonne idée, indique le propriétaire de sept restaurants Tim Horton's Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

La visite de Gabriel Nadeau-Dubois permet à Marie-Phare Boucher de faire le point sur sa stratégie de campagne.

On lui conseille de parler de ses forces et de ses intérêts comme l’environnement, l’agriculture, le féminisme.

Elle accompagne Gabriel Nadeau-Dubois dans une petite tournée des tables dans un Tim Horton’s.

Un des clients est le propriétaire. Un salaire minimum à 15 $ l’inquiète. Nous allons vous soutenir pendant cinq ans pour faciliter la transition , rétorque Gabriel Nadeau-Dubois. Et la montée des prix? Ça n’est pas arrivé en Ontario , poursuit le porte-parole de Québec solidaire.

La candidate écoute, apprend.

5. Le second

Sebastien Côrriveau, conjoint de la candidate de QS dans Matane-Matapédia, est aussi son directeur de campagne Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Il n’est pas candidat, mais participe tout autant. Conjoint, directeur de campagne, attaché de presse, Sébastien Côrriveau se veut le second parfait.

Il a pris congé ce matin pour accompagner sa candidate. Il devra être de retour pour reprendre son travail en fin de matinée. Si elle est élue, je vais quitter mon emploi et travailler avec elle , promet-il.

Pour le moment, un de ses principaux rôles est de filtrer les communications pour laisser la candidate souffler un peu. L’objectif à court terme est de préparer les trois débats de la semaine prochaine.

Marie-Phare Boucher doit conjuguer l’étude de la plateforme du parti avec une semaine d’examens à l’école. Elle allaite aussi encore son bébé.

6. Conciliation famille, études et politique

Retour dans l'autobus de campagne de QS Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

La candidate part dans l’autobus du parti pour la circonscription de Rimouski. Le manque de temps est la principale contrainte du couple qui consacre de trois à quatre heures par jour à la campagne électorale.

C’est une journée hors norme , reconnaît Sébastien Côrriveau. Cette visite est tout de même la bienvenue et leur permet de voir leur campagne sous une autre perspective.

Il faut dire que l’organisation de Québec solidaire dans la circonscription s’est un peu essoufflée. Le couple ne peut compter sur l’aide que de quelques bénévoles.

7. Visite à la distillerie

Visite de la distillerie Saint-Laurent Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Les passagers de l'autobus de QS ont été invités à visiter la distillerie Saint-Laurent. Les candidates de Rimouski et de Matane-Matapédia suivent le co-porte-parole qui pose les questions.

La candidate s’arrêtera là. Elle n’accompagnera pas le reste de la délégation au cégep de Rimouski.

Son conjoint suivait le cortège avec la voiture. Retour à la maison pour le dîner.

8. L'heure des poules





La famille compte huit volailles, soit sept poules et un coq Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Avant de retourner aux études, Marie-Phare Boucher a tenté de lancer une petite entreprise de culture maraîchère. Le projet a été abandonné, mais il y a encore un grand jardin et huit poules au poulailler.

Chaque conjoint se prépare son repas. Des œufs pour elle, un sandwich pour lui. Elle part nourrir les poules.

Il faudra repartir dans quelques minutes vers Amqui, où elle est attendue pour une entrevue à la télévision communautaire.



9. À la télévision communautaire

Entrevue à la télévision communautaire Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

La journée est remplie de premières fois pour la candidate de QS. L’entrevue télévisée en est une. C’est le moment d’exprimer ses opinions.

Elle estime que les autres partis parlent trop d’économie et pas assez d’environnement. Elle aimerait que les régions aient plus de moyens, des services de proximité en santé, elle veut lutter contre la dévitalisation. La santé médicale des femmes l’interpelle et a orienté son nouveau choix de carrière.

Et, lui demande l’animatrice, pouvez-vous nous apprendre quelque chose sur vous? Je dessine des vulves , lance Marie-Phare Boucher qui se revendique de l’art féministe. Le corps des femmes lui apparaît trop méconnu et ses dessins, dit-elle, le montrent autrement.

10. Entre femmes

Rencontre entre la candidate et la préfète de la Matapédia Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Pour son dernier arrêt, Marie-Phare Boucher a rendez-vous avec la préfète de la MRC de La Matapédia, Chantale Lavoie.

Pour la campagne, Madame Lavoie a préparé un dossier des enjeux pour chaque candidat. La rencontre est un véritable cours sur le monde municipal rural. Tout y passe : soins de santé, démographie, foresterie, gestion de l’offre, aménagement du territoire, développement économique, dévitalisation.

La candidate peut désormais aisément s’imaginer à quoi peuvent ressembler les mandats locaux du futur député de Matane–Matapédia.

La journée de politicienne est terminée. Il est temps de retourner à la maison pour s'occuper des enfants et des études.