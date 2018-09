L’aire protégée de la baie Black est le plus grand projet de CNC dans la région et comprend plusieurs types d’habitats naturels : milieux humides, forêts de hautes terres, rivières, ruisseaux et rives.

Les milieux humides sont rares sur les rives du lac Supérieur, qui sont plutôt rocailleuses, ce qui fait de la baie Black un endroit unique qui doit être protégé. Gary Davies, directeur de programme pour Conservation de la nature Canada dans le Nord-Ouest de l’Ontario

La nouvelle zone protégée abrite plusieurs espèces d’oiseaux, dont certaines sont menacées d’extinction.

On y retrouve notamment des moucherolles à côtés olive, des pygargues à tête blanche, des parulines à plumes, des bruants de Le Conte, des grues du Canada et des pélicans d’Amérique.

Le territoire protégé, entouré en jaune, comprend des zones boisées des deux côtés de la péninsule de la baie Black. Il se situe autour d’un secteur déjà protégé par la province. Photo : Radio-Canada/Miguel Lachance

La baie Black fournit également un habitat pour une des orchidées les plus rares de la province, le malaxis des marais.

La création de cette zone protégée a été rendue possible grâce à une contribution du gouvernement du Canada à travers le Programme de conservation des zones naturelles et plusieurs donateurs privés, dont la Fondation W. Garfield Weston.

Gary Davies et John Lounds, de Conservation de la nature Canada, en compagnie de Eliza Mitchell, de la Fondation W. Garfield Weston et de la députée fédérale Patty Hajdu. Photo : Radio-Canada/Miguel Lachance

L’achat des terres a coûté près de 4 millions de dollars, selon Gary Davies, le directeur de programme pour CNC dans le Nord-Ouest de l’Ontario.

M. Davies explique que CNC fera maintenant un inventaire de la faune et de la flore et mettra en place un plan de protection ainsi qu'un programme de sensibilisation de la population.

La députée fédérale de la circonscription de Thunder Bay—Supérieur-Nord, Patty Hajdu a déclaré au nom de la ministre de l’Environnement et du Changement climatique : C’est essentiel pour nous de travailler avec CNC pour restaurer ou maintenir les zones qui ont une grande signification environnementale.