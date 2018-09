Le débat était diffusé sur les ondes de Rogers TV et était organisé en partenariat avec Brunswick News. Il était présenté devant un public qui pouvait entendre, pour la première fois depuis le début de la campagne, les chefs débattre en français.

Blaine Higgs, chef du Parti progressiste-conservateur, Kris Austin, de l'Allisance des gens et Gerald Bourque, du parti KISS, ne se sont pas exprimer en français.

Une traduction simultanée étaient prévue pour ces chefs unilingues anglophones et a été financée par des organismes acadiens francophones.

Avant le débat, Blaine Higgs a été questionné à savoir s’il serait prêt à voter pour un chef unilingue anglophone si lui-même était un électeur unilingue francophone. Fidèle à ses discours précédents, il a répondu que les compétences sont plus importantes que la langue.