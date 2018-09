Le Sherbrookois Alex-Olivier Royer, acquis de l'Océanic de Rimouski, Félix Robert, de Lac-Mégantic, et Benjamin Tardif joindront leurs efforts à la vedette de l'équipe, Samuel Poulin.

Je pense que ce sont des joueurs qui vont vraiment refléter la culture de notre équipe , a déclaré l'entraîneur-chef Stéphane Julien.

C'est évident qu'avec le départ de nos quatre leaders de l'année passée Hugo Roy, Thomas Grégoire, Nicolas Poulin et Mathieu Olivier et avec 14 nouveaux joueurs cette année, je pense que le fait de prendre quatre joueurs qui sont de bons leaders dans notre équipe et de tranquillement les bâtir à être capitaine était la solution idéale , précise-t-il.

Jamais repêché, Félix Robert était particulièrement fier d'arborer une lettre sur son chandail, même s'il assure que ça ne changera pas sa façon de se comporter.

C'est un grand honneur d'avoir une lettre au sein de cette organisation cette année, mais avoir une lettre ou pas, ça ne changera pas mon rôle. Je veux être un exemple pour mes coéquipiers, pour les plus jeunes qui montent dans l'équipe et donner mon 100% à l'effort sur la glace et hors glace. C'est un honneur et je ne le tiens pas pour acquis , insiste le joueur de centre issu du circuit scolaire.

La saison locale du Phoenix commencera le 28 septembre prochain avec la venue de Patrick Roy et des Remparts de Québec. Les Sherbrookois auront préalablement disputé deux matchs contre les Cataractes de Shawinigan et les Remparts.