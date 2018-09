Un texte d’Émilie Parent-Bouchard

« [Ça va être] Val-Dope, ce ne sera plus Val-d'Or. »

La volonté de la SQDC d’implanter une succursale à Val-d'Or avait provoqué, il y a quelques mois, l'ire de la cheffe du Conseil de la Nation Anishnabe de Lac-Simon, Adrienne Jérôme. Elle déplorait ne pas avoir été consultée alors que sa communauté, située à une trentaine de kilomètres de Val-d’Or, fait des pieds et des mains pour enrayer la consommation de drogue sur son territoire.

Cette sortie publique aurait-elle eu raison de l'implantation d’un point de vente du cannabis légal? Pas si vite, répond le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, qui n’hésite pas à qualifier « d’ambitieux » le projet initial de déploiement de la SQDC d’ouvrir une vingtaine de succursales à temps pour l’entrée en vigueur de la légalisation.

Les responsables [de la SQDC] et leurs sous-traitants, si on veut, les agents d'immeuble concernés dans la démarche de recherche de locaux, n'ont pas été en mesure de répondre aux attentes de la SQDC. S'ils ne trouvaient pas de locaux et qu'il fallait s'en aller en construction [en vue d’une] location, c'était définitif que ça allait prendre plus de temps , fait valoir M. Corbeil, dont les propos sont corroborés par la porte-parole de la SQDC, Linda Bouchard.

Dans un entretien téléphonique, Mme Bouchard indique effectivement que les objectifs de la SQDC ont été revus à la baisse. Quelque 12 succursales devraient ainsi être prêtes à ouvrir leurs portes le 17 octobre.

Inquiétudes au sein des communautés autochtones

Le répit d’Adrienne Jérôme, qui anticipe le débordement des intervenants du Centre de santé et entend ainsi redoubler les efforts de prévention dans sa communauté, pourrait cependant être de courte durée. Si elle insiste pour dire que la SQDC s’implante « là où elle est la bienvenue », la porte-parole de la nouvelle société d’État indique vouloir poursuivre rapidement son déploiement dans les régions du Québec, dont en Abitibi-Témiscamingue, un marché qu’elle entend percer avant la fin de l’année.

On n’est pas prêt, on a de gros problèmes sociaux, on a fait des demandes de financement pour aider les gens de la communauté, pour les préparer à cette loi-là, mais on n’a pas de nouvelles , déplore Mme Jérôme, qui maintient que l’usage de la drogue est toujours banni sur le territoire, exception faite des membres de la communauté qui consomment du cannabis médical.

Elle rappelle que les chefs de l’Assemblée des premières nations du Québec et du Labrador (APNQL) avaient demandé un moratoire d’un an avant l’entrée en vigueur de la légalisation, un cri du coeur qui n’a pas eu de suite, déplore-t-elle.

Nos intervenants de la santé font déjà beaucoup de prévention avec le peu de services qu’on a, mais [la légalisation] ouvre la porte à ce que nos plus jeunes aient accès [à la drogue], poursuit Adrienne Jérôme. Ça me désole beaucoup, mais il faut être forts et se serrer les coudes pour faire de la prévention. Et je crois que dans la société non-autochtone, ça va être la même chose.

Modifications aux règlements municipaux

Même si la seule ville d’Abitibi-Témiscamingue qui confirme avoir été approchée par la SQDC demeure Val-d’Or, d’autres municipalités ont entamé les modifications de zonage nécessaires à la venue du distributeur de cannabis légal.

On voulait être proactifs, on ne sait pas dans l’avenir ce qui va nous être demandé, alors on voulait tout de suite déterminer le zonage des zones de vente. On a ciblé cinq zones potentielles qui respectent les règles, comme ne pas être près des écoles ou des garderies, être dans le pôle urbain, etc., fait valoir la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, qui parle de tronçons du boulevard Rideau et des rues Gamble et Larivière. Au niveau de la culture, on a une cinquantaine de zones identifiées, surtout en ruralité.

En jaune, les zones potentielles où serait autorisée la vente de cannabis à Rouyn-Noranda. Photo : gracieuseté Ville de Rouyn-Noranda

S’il n’y a pas de contestation du projet de règlement modifiant le règlement de zonage, Rouyn-Noranda pourrait être en mesure d’accueillir une succursale de la SQDC vers la mi-novembre. À Val-d’Or, ces démarches n’ont pas été entamées, même si dans le cadre des démarches préparatoires, on avait orienté la recherche dans un secteur particulier de la ville qui semblait, selon les suggestions de la Sûreté du Québec, présenter le moins d'inconvénients , précise le maire Corbeil.

Au moment de l’entrée en vigueur de la légalisation, la succursale de la SQDC la plus proche de l’Abitibi-Témiscamingue sera donc à Mirabel, à près de 500 kilomètres de Val-d’Or. C’est donc dire qu’il sera moins loin pour les consommateurs de se rendre à Sudbury, en Ontario, où la Société ontarienne du cannabis prévoit l’ouverture d’un point de vente. La SQDC précise cependant que la vente en ligne devrait être fonctionnelle à compter du 17 octobre.

La consommation de cannabis : ce qu’en pensent les villes de l’Abitibi-Témiscamingue Autoriser ou interdire la consommation de cannabis dans les lieux publics? Prévoir des endroits spécifiques pour les adeptes de marijuana? En plus d’établir le zonage pour la culture et la vente de cannabis, les municipalités du Québec ont la responsabilité d’adopter des règlements municipaux pour encadrer la consommation de cannabis dans les lieux publics. Tour d’horizon de l’état d’avancement de la réflexion dans la région. Val-d’Or : un premier projet de règlement sur la consommation sur le territoire de la ville doit être déposé à la séance du conseil municipal du 17 septembre. Une séance d’information sur ce projet de règlement devrait être organisée lors de la séance suivante, soit le 1er octobre. Rouyn-Noranda : près de 1000 personnes ont répondu au sondage de la Ville de Rouyn-Noranda sur l’encadrement de la consommation du cannabis dans les lieux publics. Une vingtaine de personnes ont aussi assisté à la consultation publique sur la question le 11 septembre dernier. Les résultats de ces initiatives doivent être présentés lors de la séance du conseil du 24 septembre. Les élus devraient aussi adopter à ce moment un projet de règlement modifiant le règlement de paix et de bon ordre découlant des consultations publiques. La Sarre : la Ville de La Sarre a interdit la consommation de cannabis dans tous les lieux publics. Les policiers pourront donc intervenir auprès des contrevenants. Ville-Marie : le conseil municipal de Ville-Marie ne s’est pas encore prononcé sur l’encadrement de la consommation de cannabis. Les élus devraient cependant le faire au cours des prochaines semaines. Amos : il n’a pas été possible d’obtenir l’information souhaitée auprès du maire d’Amos.