Parfois qualifié d’ éléphant blanc , l’échangeur Cogswell a été construit à la fin des années 1960 pour être rattaché à une autoroute urbaine qui n’a finalement jamais été construite.

On parle de jeter à terre l’imposante structure de béton depuis des décennies, dans le but de reconnecter le quartier North End au centre-ville et au front de mer, comme c'était le cas avant.

Une photo aérienne prise en 1961 de l'endroit où se trouve aujourd'hui l'échangeur Cogswell. Photo : Archives municipales d'Halifax

Les opposants de l’échangeur jugent aussi qu’il exclut tant les piétons que les cyclistes, et estiment qu’il est un nuisance visuelle.

L'échangeur Cogswell en septembre 2018 à Halifax. Photo : Radio-Canada/Peter Dawson

Un plan de conception pour un futur quartier Cogswell qui sera érigé en lieu et place de l’échangeur est achevé à 60 %. L'équipe de conception présente ces jours-ci une maquette du projet à divers endroits publics, comme des bibliothèques, où elle recueille les commentaires de citoyens sur l'aménagement urbain et les règles d'architecture pour les nouveaux bâtiments.

Ces commentaires doivent être pris en compte dans la présentation d'un nouveau plan, quasi complet, à la Municipalité au mois de décembre.

Une séance de mobilisation du public au sujet du projet du district Cogswell, à Halifax. Photo : Radio-Canada/Peter Dawson

Donna Davis, la gestionnaire de projet de réaménagement Cogswell, explique que les Haligoniens sont invités à partager ce qu’ils aimeraient voir comme quartier, qu'il soit conçu comme un endroit pour se détendre ou plutôt pour se récréer, qu'il soit propice à la réflexion ou à l’action, ou encore soit décoré de fontaines et d’art public.

Comment pouvons-nous en faire un espace où les gens vont vouloir visiter et s’y trouver , résume-t-elle.

La Municipalité régionale d’Halifax vient de mettre en ligne une vidéo permettant aux citoyens de mieux s'imaginer à quoi ressemblerait le quartier.

On veut promouvoir le transport actif. Des pistes cyclables, mais aussi des routes exclusives pour les bicyclettes sont prévues. Il y aura une voie réservée pour les autobus et plusieurs espaces verts.

Démolition en 1968 à l'endroit où a été érigé le Square Scotia, juste au sud de l'échangeur Cogswell. Photo : Archives municipales d'Halifax

Si le conseil municipal donne son feu vert au projet en décembre, la destruction de l'échangeur Cogswell pourrait avoir lieu l'été prochain.

Il faudra ensuite compter au moins trois ans pour la construction du quartier.

Le coût du projet était estimé en 2014 à 67 millions de dollars. Ce montant sera revu à la hausse quand le plan de conception sera complété. Plus de 90% du projet serait financé par la vente de terrains.

D'après un reportage d'Olivier Lefebvre