Faisant face à un déficit budgétaire de près de 5 millions de dollars pour l’année fiscale 2018-2019, l’hôpital Horizon Santé-Nord prévoit éliminer en tout 51 postes à temps plein. Plus de 60 travailleurs pourraient être touchés par la mesure.

Tina Frappier est infirmière à Horizon Santé-Nord. Elle indique que « le moral des infirmiers à l’hôpital est [déjà] bas ».