Des marcheurs et des coureurs de partout en région prennent part à la 12e course qui se veut un événement sportif ouvert à tous.

Des courses de 500 m, 1, 5 10 et 20 km sont proposées aux participants en plus des activités offertes pour les plus petits, dont des jeux gonflables et du maquillage.

Selon Denis Barrière du comité organisateur, l'événement qui attire plusieurs familles vise à encourager les saines habitudes de vie.



On se dit familiale, effectivement il y a des gens qui viennent pour courir ou marcher de longues distances, dit-il. On a des gens parfois qui vont faire Compostelle, et qui aiment venir profiter de l'occasion pour faire de longues distances. On célèbre à la fois l'effort que les gens font et aussi l'associer au plaisir de faire l'effort.

L'aspect écologique est également pris en compte puisque des arbres sont plantés à cette occasion.