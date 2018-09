Un texte de Camille Martel

Le Parti vert arrive en quatrième position, avec 11 % des intentions de vote selon le sondage de la firme Forum Research Inc. Le reste des électeurs, soit 4 %, disent vouloir voter soit pour le Nouveau parti démocratique, pour un autre parti ou un candidat indépendant.

Les résultats d'un autre sondage dévoilés mardi par la maison Corporate Research Associates (CRA) démontraient que 45 % des répondants appuyaient le Parti libéral, comparativement à 33 % pour le Parti progressiste-conservateur.

Le parti du progressiste-conservateur Blaine Higgs prend de l'avance dans la campagne électorale. Photo : Radio-Canada

Un bilan mitigé pour Brian Gallant

Selon les nouveaux chiffres, seulement le tiers des électeurs dresse un bilan positif du travail accompli par M. Gallant au cours des quatre dernières années et 54 % dressent un bilan négatif.

Du côté des progressistes-conservateurs, le tiers des électeurs se disent satisfait du travail de M. Higgs comme chef, contre 40 %.

De tous les chefs, c’est David Coon, le leader du Parti vert, qui récolte le plus d’approbation pour son travail. Seulement 22 % des électeurs estiment qu’il ne fait pas un bon travail au sein de son parti, contre 40 % qui apprécient son travail. Toutefois, 38 % des électeurs n’avaient pas d’opinion à ce sujet.

Higgs ou Gallant comme chef

Quoi qu’il en soit, M. Higgs (26 %) et M. Gallant (28 %) sont les deux chefs qui feraient les meilleurs premiers ministres, révèle le sondage.

Kris Austin et David Coon se placent en troisième et quatrième rang sur cette question, avec respectivement 11 % et 12 %.

Plus de quatre personnes sur dix interviewées pour ce sondage croient que les libéraux vont l’emporter le 24 septembre, contre trois personnes sur dix pour les progressistes-conservateurs.

Questionnés sur les enjeux qui les touchaient le plus, les électeurs contactés pour le sondage ont placé l’économie en première place, suivie par la santé et l’éducation.

Le sondage de la firme Forum Research Inc., basée à Toronto, a recueilli les intentions de vote de 1300 Néo-Brunswickois au téléphone le 10 et le 11 septembre par échantillonnage aléatoire. Les électeurs avaient le choix de répondre au sondage en français ou en anglais. La marge d'erreur est de trois points de pourcentage 19 fois sur 20.

Le sondage n’a pas été commandé par une organisation ou un parti politique.