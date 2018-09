Le Forum Jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue (FJAT) a invité les candidats de la région à rencontrer les jeunes lors du 20e événement annuel de l'organisme à Lorrainville au Témiscamingue.

Les jeunes participants ont eu l'occasion de s'adresser directement aux candidats pour avoir des réponses à leurs attentes.

Le FJAT a demandé cet été aux jeunes de la région d'exprimer leurs principales préoccupations en répondant à un questionnaire sur les réseaux sociaux.

L'organisme a reçu plus d'une centaine de réponses, explique la présidente Alexandra Fortier-Demers.



« Toujours l'éducation qui est au cœur des préoccupations, parce qu'on sait qu'en région, c'est parfois moins accessible, la santé, il y a eu beaucoup de démêlés avec le CISSS AT les dernières années, on voit que c'est quelque chose qui préoccupe les jeunes, dit-elle. D'autres enjeux qui sont ressortis beaucoup c'est l'environnement, l'immigration, les services de soins de première ligne en santé, les infrastructures aussi et l’enjeu du refinancement des forums jeunesse qui est ressorti. »