Le financement permettra au vignoble Benjamin Bridge de répondre à la demande grandissante pour son vin mousseux. L’entreprise de la vallée d’Annapolis exporte de plus en plus ses produits et a des ententes avec des distributeurs en Grande-Bretagne, notamment.

Jean-Benoît Deslauriers, l'oenologue principal du vignoble, explique que chaque bouteille de vin doit être traitée et manipulée individuellement.

Le vignoble Benjamin Bridge. Photo : Radio-Canada/Marc Babin

À grande échelle, si on voulait répondre à la demande internationale pour nos produits, on se doit d'avoir du matériel qui nous permet de travailler sur chaque bouteille individuellement à une capacité et un rythme accélérés , dit-il.

L'équipement que Benjamin Bridge compte se procurer grâce à ce coup du pouce concerne les dernières étapes de la vie d'un vin mousseux , résume M. Deslauriers.

Le projet permettra à Benjamin Bridge de maintenir ses 18 postes à temps plein et 26 postes à temps partiel.

L’entreprise ambitionne de faire passer son effectif à temps plein à au moins 20 postes dans les 18 prochains mois.

Avec les informations de Marc Babin