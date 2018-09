Un texte de Lyne-Françoise Pelletier

Cette motion présentée par le conseiller Josh Matlow a été adoptée (28-8) lors de la réunion spéciale de jeudi qui a largement portée sur la volonté du gouvernement ontarien de réduire de moitié la taille du conseil.

La Ville de Toronto, dit-il, doit être en mesure d'exercer sa pleine autorité sur ses finances, sa gouvernance et sur ses élections afin qu'elles soient prévisibles et ordonnées.

M. Matlow souligne que plusieurs municipalités américaines, dont Los Angeles en Californie, ont une charte qui leur permet d'exercer certains pouvoirs. Elles n'ont pas à demander la permission de l'État pour installer des péages ou des radars photo dans les zones scolaires, selon lui.