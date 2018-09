L’outil, appelé « L'Intervenant de poche », offre aux participants du programme d'intervention la possibilité d'autogérer leur traitement et d'entrer plus facilement en contact avec un intervenant.

L'application mobile a d'ailleurs aussi été développée pour permettre à ces intervenants de réagir en temps réel au besoin.

Les données recueillies par l'application seront transmises de façon anonyme aux chercheurs.

Le Loricorps de l'UQTR qualifie l'outil de « révolutionnaire ».

Le Loricorps, qui se spécialise dans les troubles du comportement alimentaire, lors du lancement de la nouvelle application, vendredi. Photo : Radio-Canada

Il permet de mesurer beaucoup plus facilement les données quotidiennes utiles au traitement et au suivi de la personne.

De plus, le fait d’utiliser le cellulaire comme moyen de compiler des informations et de les transmettre rend les choses plus simples pour les gens qui suivent les traitements.

Une fois l’application installée sur leur appareil mobile, les personnes suivies par le Loricorps recevront des alertes les invitant à remplir des questionnaires simples sur des thématiques comme la perception de soi, l’occupation, les sensations de l’alimentation intuitive, les symptômes et les relations avec leur entourage. - extrait du communiqué de l'UQTR

La directrice de Loricorps, Johana Monthuy-Blanc, affirme que ça fait des années qu’elle souhaitait avoir un tel outil.

Avant, il fallait forcément qu’on ait un papier un crayon, qu’on demande à la personne sous forme de journal intime de compléter les questions, souligne-t-elle. Il y avait un délai de traitement pour pouvoir les traiter. Là c’est la technologie, c’est magique.

Elle ajoute que c’est bien que les gens partent avec leur propre cellulaire, un outil qu'ils connaissent bien .

L'application a entièrement été conçue par des professionnels de l'UQTR.

L'UQTR a profité du lancement de l'application pour souligner que Loricorps est passé du statut de laboratoire comportemental à celui de groupe de recherche.