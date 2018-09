Le réalisateur Sébastien Pilote était tout sourire aux côtés des comédiens Karelle Tremblay, Pierre-Luc Brillant, Luc Picard et Marie-France Marcotte et d'une partie de l'équipe du film.

La journaliste Julie Larouche était sur place et a recueilli leurs commentaires.

La disparition des lucioles : synopsis

La disparition des lucioles raconte l'histoire de Léo, une jeune fille cynique qui rencontre un homme plus âgé, guitariste sans grandes ambitions. Elle vit avec sa mère et son beau-père, un animateur de radio populiste. Son père, un ancien chef syndical, travaille maintenant dans le Nord. Étrangère dans son propre monde et en colère, c'est dans sa relation avec Steve, au rythme des leçons de guitare et de son nouveau boulot d'été, qu'elle pourra trouver une sorte de réconfort et amorcer sa fuite.