Un texte de Patrick Bergeron

En réponse à une question du candidat de la CAQ, Denis Tardif, sur le service de traversier entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon, Jean D'Amour avait déclaré mardi matin qu'un brise-glace pourrait faire la navette entre les deux rives.

La Société des traversiers du Québec a identifié un brise-glace qui, à l'intérieur des deux prochaines années, pourra s'installer à Rivière-du-Loup.

Questionné à ce sujet, un porte-parole de la Société des traversiers du Québec n'a pas voulu confirmer ni infirmer ce qu'avançait Jean D'Amour. Tout au plus, le responsable des communications de l'organisme affirme que « le processus d'analyse et de prise de décision est encore en cours ».

La directrice de Tourisme Rivière-du-Loup, Monique Dionne, dit avoir été surprise par la déclaration de Jean D'Amour. Depuis plusieurs mois, elle siège au comité consultatif de la STQ pour la traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon.

M. D'Amour nous a dit qu'un bateau était disponible, mais sans plus. Monique Dionne, directrice de Tourisme Rivière-du-Loup

De son côté, le maire de Saint-Siméon, Sylvain Tremblay, dit avoir appris l'arrivée de ce nouveau traversier en écoutant le débat à la radio. Depuis, il tente de se faire confirmer l'information véhiculée par Jean D'Amour.

Si la saison de la traverse se prolonge, les municipalités de Rivière-du-Loup et de Saint-Siméon voudront aménager les quais en vue d'offrir des services à certains touristes comme les motoneigistes.