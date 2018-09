La mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord, Christine Black, et les conseillers Andrée Hénault et Marvin Rotrand vont présenter lors de la séance du conseil municipal, lundi, une motion qui demande au prochain gouvernement du Québec d'augmenter les taxes sur le tabac et d'envisager de fixer à 21 ans l'âge légal pour acheter des produits du tabac.

Selon Mme Black, la lutte contre le tabagisme constitue un enjeu de santé publique qui devrait être débattu durant la campagne électorale.

On est beaucoup dans un débat curatif, actuellement, au Québec, pour faire en sorte que l’accès soit facile pour les médecins, qu’on puisse avoir accès à l’hôpital, et tout. Mais il ne faut pas oublier que la prévention a des impacts très importants sur les citoyens et, dans ce contexte-là, on veut agir en amont. Christine Black, mairesse de Montréal-Nord

Le Québec est la province qui prélève le moins de taxes sur les produits du tabac au pays, c'est-à-dire près de 30 dollars pour une cartouche de 200 cigarettes.

C'est 60 dollars de taxes pour la même quantité de cigarettes en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick de même qu'à Terre-Neuve-et-Labrador.