Le chef de la communauté de Mingan, Jean-Charles Piétacho, déplore l’absence de consultation de la part du ministère du Développement durable dans ce projet de prolongation d’une aire de stockage de résidus minier.

C’est la raison pour laquelle son conseil de bande et lui-même ont déposé un recours en justice pour réclamer l’annulation de l’autorisation émise au début du mois d’août et la tenue de consultation qu’ils jugent adéquate. C’est une mesure pour protéger nos intérêts et nos droits sur la consultation , a fait savoir Jean-Charles Piétacho.

Le chef dit avoir posé plusieurs questions au gouvernement du Québec et aux ministères concernés dans le dossier et ne pas avoir eu de réponses.

Il s'agit, pour le moment, d'une contestation judiciaire, les arguments invoqués par le conseil de bande n'ont pas encore été validés par la cour.