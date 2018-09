Le zéro déchet est avant tout un mode de vie et non une tendance. La blogueuse et auteure Béa Johnson a énoncé les 5 grandes règles de base de la vie avec zéro déchet : refuser ce dont nous n'avons pas besoin, réduire notre consommation de biens, réutiliser et recycler ce qui peut l'être, et enfin composter les déchets organiques.