Un reportage de Myriam Eddahia

Ce terrain argileux, raviné par les eaux d'un ruissellement d'antan, sera de nouveau prêt à accueillir les curieux au 1739 Olde Base Line Road, dans la municipalité de Caledon.

Le lieu touristique sera ouvert pour la saison d'automne du 22 septembre au 28 octobre 2018.

Le site a été fermé en 2015 pour protéger et les visiteurs et les dunes qui se faisaient endommager , explique la directrice des opérations et des programmes relatifs au patrimoine ontarien, Beth Hanna.

En marchant sur les collines et en y faisant du vélo, la terre des Badlands s'est détériorée par l'érosion du contact humain , explique-t-elle.

Cette propriété appartient à la Fiducie du patrimoine ontarien, un organisme de la province, et est gérée par Credit Valley Conservation.

Ce qui vous attend

Les visiteurs qui ne souhaitent pas emprunter le trottoir nouvellement emménagé et qui mène au site pourront s'aventurer dans un sentier boisé et boueux.

Un nouveau stationnement payant de 33 places à 10 $ par voiture a aussi été construit.

Selon la responsable de la protection du patrimoine ontarien, Kathy Hering, une partie de ces revenus servira à la préservation du site.

Kathy Hering, responsable de la protection du patrimoine ontarien, conseille aux visiteurs de venir lors des jours de semaine pour éviter une grande foule. Photo : Radio-Canada/Myriam Eddahia

Selon elle, la plus belle saison pour visiter les Badlands est l'automne.

Vous allez voir, les feuilles changent de couleurs et c'est magnifique , dit Kathy Hering.

Un travail en collaboration

C'est le fruit d'une collaboration entre plusieurs groupes et organisations. Nous protégeons maintenant les Badlands de la détérioration , dit la ministre du Tourisme de l'Ontario, Sylvia Jones.

Le maire de Caledon, Allan Thompson, et la directrice des opérations et des programmes relatifs au patrimoine ontarien, Beth Hanna sont heureux de rouvrir le site après la fermeture en 2015. Photo : Radio-Canada/Myriam Eddahia

C'est un des paysages les plus rares du sud de l'Ontario. Je suis fier que le site soit à Caledon , dit le maire, Allan Thompson.

J'étais inquiet de la sécurité de nos visiteurs puisque les voitures se stationnaient dans la rue. Mais maintenant, nous avons un stationnement qui pourra les accueillir et la Police provinciale de l'Ontario patrouillera pour assurer la sécurité de tous , ajoute-t-il.

L'équipe qui a participé au projet de restauration du site espère aussi accueillir des élèves prochainement.

Le site touristique sera ensuite fermé du 29 octobre au 1er mai 2019.