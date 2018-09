Un texte de Mathieu Simard

Le contexte politique aux États-Unis semble avoir inspiré plusieurs réalisateurs cette année, dont Michael Moore. Le documentariste présentait en première mondiale son film Fahreinheit 11/9 sur la présidence de Donald Trump. Le film Monsters and Men, qui traite des relations tendues entre la communauté noire et la police, est aussi le reflet de son époque.

Les thèmes de l'homosexualité et de la place des femmes dans la société ont aussi été portés à l'écran dans de nombreuses productions. On n'a qu'à penser aux longs métrages Boy Erased de Joel Edgerton et Widows de Steve McQueen.

Nicole Kidman et Russell Crowe dans le film Boy Erased de Joel Edgerton Photo : Avec l'aimable autorisation du TIFF

Après une année marquée par les scandales sexuels à Hollywood, la direction du TIFF a mis sur pied une ligne téléphonique de dénonciation et un formulaire en ligne pour tenter d'éliminer le harcèlement sexuel et les comportements inappropriés dans l'industrie et de créer un espace sécuritaire pour tous les artisans.

La direction du TIFF a aussi pris l'engagement de présenter une programmation paritaire d'ici 2020. Seuls 34 % des longs et courts métrages projetés cette année étaient l'oeuvre de réalisatrices. L'initiative vise à encourager les femmes à prendre leur place derrière la caméra, parce que même si leur présence augmente dans les festivals, leurs films se retrouvent rarement dans les catégories les plus prestigieuses.

Et les gagnants sont...

Le TIFF n'est pas une compétition formelle, puisqu'il n'y a pas de jury pour toutes les catégories, comme à Cannes ou à Venise. Cependant, chaque année, les festivaliers sont appelés à voter pour leurs films préférés et des prix populaires sont remis. L'an dernier, le drame Trois affiches tout près d’Ebbing, Missouri avait obtenu la faveur du public. La remise de prix aura lieu dimanche en milieu de journée.

Nouvelle direction

Après 36 ans au sein de l'organisation du festival, le PDG Piers Handling cède sa place. Il avait annoncé il y a un an que le TIFF 2018 serait son chant du cygne. C'est la productrice Joana Vicente qui le remplacera en partie à compter du 1er novembre.

La nouvelle directrice générale a déjà fait sa marque dans l'industrie du cinéma en produisant plus d'une quarantaine de films, dont certains avec des réalisateurs de renom comme Brian De Palma. Le TIFF profite du départ de Piers Handling pour changer légèrement sa structure organisationnelle.

Joana Vicente entrera en fonction à compter de novembre. Photo : TIFF