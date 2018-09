Avec les informations de Tanya Neveu

Alain Fortier affirme que l'élu scolaire est primordial en éducation, mais son rôle sera peut-être appelé à changer au cours de la prochaine année.

Je pense qu'il y a un message de modernisation du rôle de l'élu scolaire et nous c'est à ça qu'on va travailler. De faire en sorte qu'on ait une meilleure présence dans la communauté, un meilleur lien entre nos écoles et la communauté, une influence, mais comme gardien de l'équité aussi. On va travailler fort pour qu'on comprenne le message et qu'on invite la population à s'impliquer dans la structure scolaire , affirme-t-il.

Alain Fortier, président de la Fédération des commissions scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Priorité régionale

En Abitibi-Témiscamingue, la priorité en éducation pour la prochaine année est la valorisation du secteur, comme l'explique le président de l'Association des commissions scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue, Gaétan Gilbert.