Pour ce faire, le PQ souhaite donner plus d'autonomie aux infirmières praticiennes, aux pharmaciens et aux physiothérapeutes, notamment. Cette « autonomie » accrue servira à étendre les services dans les CLSC.

« Nous ce que l'on propose, c'est qu'en CLSC, il y ait des services 7 jours sur 7, jusqu'à 21h pour rapprocher les services, donner accès à des professionnels de la santé. Les urgences mineures peuvent être répondues par des infirmières praticiennes et c'est ce qu'on veut offrir à la population, notamment dans ma circonscription », soutient Mme Larouche.



Le bien-être des patients qui séjournent dans les CHSLD a aussi été évoqué par la candidate.



« Pour les CHSLD, mon gouvernement a l'intention de rapidement climatiser les CHSLD en collaboration avec le CISSS-AT. On verra jusqu'où on peut aller. À ce moment-ci, notre gouvernement s'engage d'abord à la climatisation des CHSLD pour prévenir les prochaines canicules », soutient-elle.



Mme Larouche compte également investir davantage dans les soins à domicile.