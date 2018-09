Durant la première partie des travaux — soit le fraisage de l’asphalte, seule une voie dans chaque direction sera ouverte sur le pont. Cette première phase du projet devrait être terminée d’ici 6 h lundi, soit avant l’heure de pointe.

La CCN compte également enlever le tablier de béton pour y faire des réparations et réparer la membrane d’étanchéité ainsi que les joints d’expansion avant de refaire l’asphaltage du pont.

Les ouvriers effectueront les travaux entre 18 h et 6 h en semaine et 24 heures sur 24 la fin de semaine, et ce, jusqu’à la mi-novembre.

Selon la CCN, 40 000 véhicules en moyenne empruntent chaque jour le pont du Portage, qui enjambe la rivière des Outaouais.