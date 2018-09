Un texte de Mélissa Savoie-Soulières

Contact Nature Rivière-à-Mars s’occupe maintenant de la gestion de la pêche, mais doit le faire dans le cadre imposé par la Ville de Saguenay.

« J’ai l’impression que les gens s’attendaient à ce que Contact Nature puisse faire plus de changements, mais je pense que les gens se sont bien rendu compte que les règlements municipaux qui sont en place, on se doit de les respecter », raconte le directeur de l’organisation, Marc-André Galbrand.

D’ailleurs, Contact Nature Rivière-à-Mars doit respecter un budget de 400 000 $, soit 200 000 $ de moins que l’an dernier.

C'est pourquoi le coût des emplacements a augmenté – parfois jusqu'à 250 $ – selon le type de service et la taille des cabanes, ce qui n’a pas fait l’affaire de plusieurs amateurs de pêche blanche.

Premier forfait : 40 $ (pour les cabanes portatives);

40 $ (pour les cabanes portatives); Deuxième forfait : 75 $ (déneigement au début et à la fin de la saison);

75 $ (déneigement au début et à la fin de la saison); Troisième forfait : 165 $ (déneigement régulier et une passe saisonnière incluse);

165 $ (déneigement régulier et une passe saisonnière incluse); Quatrième forfait : 250 $ (déneigement régulier et trois passes saisonnières incluses).

La réglementation de Saguenay ne passe toujours pas

Et plusieurs pêcheurs n'arrivent toujours pas à avaler la réglementation mise en place l'an dernier par Saguenay.

Par exemple, ils voudraient que toutes les cabanes puissent être installées sur la glace à 12 pouces.

Pour des questions de sécurité, le responsable de ce dossier à la Ville, le conseiller municipal Martin Harvey, rappelle que c'est impossible.

« Les gens n’étaient déjà pas satisfaits des règles de l’an passé et ils sont revenus à la charge et je les comprends. Moi, c’est sûr que je ne veux pas revenir en arrière. On fait ça pour s’assurer de la sécurité des gens », explique le conseiller municipal.

Par ailleurs, Contact Nature Rivière-à-Mars lance un appel aux bénévoles. L'organisation espère que les pêcheurs s'impliqueront pour apprendre les rouages de la gestion de leur sport favori.