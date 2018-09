Un texte de Jean-Marie Yambayamba

J'ai été l'un de ces jeunes adultes qui ont terminé leurs études au Canada à titre d'étudiants internationaux. Comme moi, il y a déjà de nombreuses années, certains se demandent aujourd'hui s'ils feraient mieux de rester ou de rentrer dans leurs pays d'origine après l'obtention de leurs diplômes. Le choix n'est pas facile. Il dépend des étudiants eux-mêmes, mais aussi des chances que leur donnent les systèmes d'immigration du Canada et de la province où ils résident.

Après mes études à l'Université de Montréal, une des questions auxquelles j'ai dû répondre a été : « Où la formation reçue serait-elle la plus utile? » L'autre, c'était : « Dans quelles conditions serais-je prêt à travailler? » Les réponses à ces deux questions peuvent être difficiles, voire conflictuelles. Et dans mon cas, j'ai choisi le Canada. Avec un emploi de chargé de cours à l'université et une expérience de quelques années au Canada, la chance m'a souri pour obtenir la sélection du gouvernement du Québec et la résidence permanente au Canada.

Le nouveau programme de sélection de l'Alberta semble reposer sur des exigences similaires. En annonçant son entrée en vigueur au début de cet été, le gouvernement albertain a rappelé que l'ancien était trop compliqué et lent. Selon le ministère provincial du Travail, le nouvel AINP devrait faciliter « l'accès équitable » à la résidence permanente aux travailleurs qui veulent bâtir leur vie dans la province et répondre à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Les étudiants internationaux qui font ce choix doivent néanmoins présenter leur permis de travail post-graduation, démontrer une expérience professionnelle albertaine pertinente de six mois et satisfaire aux exigences fédérales en matière de langue, d'éducation, de sécurité, de santé et de revenu.

Avant les changements, le traitement des demandes pouvait prendre jusqu'à deux ans. Nous nous attendons maintenant à ramener la durée à entre trois et six mois pour le volet des possibilités albertaines. C'est une amélioration drastique qui aura un impact positif sur la vie des personnes qui veulement planter leurs racines en Alberta Michelle Newlands, Attachée de presse, Ministère du Travail de l'Alberta

Dans ce nouvel AINP, un volet de possibilités albertaines (Alberta Opportunity Stream) s'ajoute à celui des employés autonomes du secteur agricole (Self-employed Farmer Stream). L'Opportunity Stream est censé s'ouvrir à toutes les aptitudes et professions et réduire les exceptions en offrant davantage de flexibilité pour les métiers. Les candidats - dont des diplômés internationaux - qui ont des liens professionnels, personnels et communautaires avec l'Alberta devraient être privilégiés.

Compte tenu des dépenses et des investissements personnels engagés jusqu'à la fin de ses études ici, l'étudiant international peut penser remplir ces conditions. Il n'espèrerait alors qu'un dénouement rapide et facile de ses efforts pour poursuivre sa vie en Alberta. Au fond de lui-même, et cela a été mon cas, ce ne serait pas qu'un privilège, mais aussi une réponse juste de la part d'une province et d'un pays auxquels on a appris à s'identifier. Le nouvel AINP n'en est qu'à ses débuts, il faudra en évaluer les fruits au cours des prochaines années.