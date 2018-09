Les pages web sélectionnées pour être traduites en français comprennent des renseignements sur la prévention des catastrophes et la préparation en cas d'urgence pour les agriculteurs, les propriétaires fonciers et pour les municipalités, toujours selon le rapport annuel sur la Politique de services en langue française publié vendredi matin.

En collaboration avec le ministère des Relations et de la Sécurité en milieu de travail, la DAF a aussi traduit le guide Comprendre la santé et la sécurité au travail en Saskatchewan. Ce document pour les employeurs et les employés contient des renseignements sur la législation entourant la santé et la sécurité au travail dans la province.

Le rapport présente aussi les résultats d'un processus de consultations auprès de la communauté francophone mené en ligne et en personne au mois de novembre 2017 par la DAF. Une des questions portait sur les secteurs prioritaires pour la création de nouveaux services en français en Saskatchewan. Les participants ont indiqué quels sont les cinq secteurs prioritaires selon eux :

Santé Immigration Emploi Enseignement supérieur; Éducation (de la maternelle à la 12e année et apprentissage de la petite enfance)

Lors de la publication du rapport, la secrétaire provinciale Nadine Wilson a indiqué dans un communiqué :« Le gouvernement de la Saskatchewan reconnaît les contributions économiques, sociales et culturelles de la communauté francophone à notre province. Cette communauté fait partie intégrante du tissu social de la Saskatchewan, et par conséquent, il est important de continuer à développer et à offrir des services en langue française. »