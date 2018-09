Dans l’article intitulé Reflections from a hashtag et publié sur le site Internet de la publication vendredi, Jian Ghomeshi fait référence à son très médiatisé procès pour agressions sexuelles.

L’ancien animateur révèle, entre autres, qu’il a eu des pensées suicidaires à la suite des allégations le concernant.

Je suis devenu un mot-clic. L’une de mes amies blague que je devrais recevoir plus de reconnaissance en tant que pionnier du mouvement #MoiAussi , écrit-il d'ailleurs.

Il y a beaucoup d’hommes qui sont plus détestés que moi maintenant, mais j’ai été celui que l’on a détesté en premier. Jian Ghomeshi

Il s’agit de la première fois que Jian Ghomeshi écrit publiquement à propos de son procès.

Dans cet essai, M. Ghomeshi continue également de clamer son innocence et maintient que les allégations à son égard sont « inexactes ».

Il note cependant qu’il aurait dû être « plus à l’écoute et plus respectueux » des femmes dans sa vie.

J'ai utilisé mon influence et mon statut pour attirer les femmes et les guider quand elles étaient intéressées , écrit-il.

L’ancien animateur déplore les histoires qui circulent à son égard sur les médias sociaux et qualifie cet épisode de sa vie comme un « formidable enseignement ».

Un représentant du New York Review of Books n'a pas commenté la décision de publier l'article.

L’ex-animateur de la populaire émission radio Q a été acquitté en mars 2016 de quatre accusations d’agression sexuelle et d’une accusation d’avoir vaincu la résistance d'une personne par l'étouffement, des allégations de trois plaignantes qui remontaient à 2002 et 2003 et pour lesquelles il avait plaidé non coupable.

En mai 2016, il a présenté ses excuses à une quatrième plaignante et a signé un engagement de ne pas troubler l'ordre public, ce qui a entraîné le retrait d'un autre chef d'agression sexuelle.

CBC avait mis fin à sa relation avec son animateur vedette en octobre 2014.