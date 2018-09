Rémi Dallaire, 34 ans, est reconnu coupable des chefs d’accusation suivants : agressions sexuelles répétées, contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels ainsi que d’avoir rendu du matériel sexuellement explicite accessible à une enfant âgée de huit ans.

Le juge Ken Champagne a expliqué qu'il a cru les témoignages de la fille et de la mère et qu'il ne pense pas qu'elles aient tout inventé comme le prétend l'accusé, qu'il a qualifié de prédateur.

Rémi Dallaire avait plaidé non coupable aux accusations déposées contre lui le 14 juillet 2016.

Selon la victime, une fillette âgée de huit ans à l’époque, et sa mère, les faits se sont produits entre le 10 juin et le 13 juillet 2016, à Lorette, où Rémi Dallaire vivait et travaillait comme enseignant.

Plus de détails sur le verdict à venir...