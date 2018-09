Un texte de François Messier

Pressé de questions par les journalistes sur ce test, il est allé un peu plus loin que sa réponse habituelle, qui consiste à dire que les questions s’inspireraient de ce qui se trouve dans la Charte québécoise des droits et libertés.

Selon lui, les questions suivantes pourront être posées aux immigrants :

« Est-ce que vous pensez que les femmes sont égales aux hommes? »

« Est-ce que vous reconnaissez que l’État est laïque? Que les lois passent avant la religion? »

« Est-ce que vous reconnaissez qu’on a une société démocratique? »

« Est-ce que vous reconnaissez que les homosexuels ont les mêmes droits que les autres dans notre société, etc. »

M. Legault a convenu qu’il ne s’attendait pas à ce que des immigrants répondent « non » à de telles questions. « Moi, je pense que la grande majorité des immigrants vont bien répondre à ce test de connaissances », a-t-il affirmé.

C’est un test de connaissances. Moi, je trouve ça excellent de s’assurer que les enfants connaissent nos valeurs. Nos ancêtres nous ont laissé de belles valeurs, que le premier ministre du Québec a le devoir de protéger. François Legault, chef de la Coalition avenir Québec

« Ils n’auront pas de difficulté à réussir le test de valeurs », a prédit le chef caquiste. « Après avoir lu quelques fois la Charte des droits et libertés du Québec, ils devraient y arriver. »

Il est par ailleurs « très improbable » qu'un nouvel arrivant échoue au test de français qui lui serait aussi soumis après trois années passées au Québec, selon M. Legault. « Après 3 ans de cours gratuits en français, [...] il faudrait vraiment faire exprès » pour échouer, a-t-il ajouté.

« Toutes les personnes de bonne foi vont réussir »

Le chef de la CAQ a par la suite refusé de préciser ce qu'il adviendrait d'un père de famille qui ne réussirait pas un test de français, contrairement à ses enfants, plus facilement francisés dans un milieu scolaire. « On va être humain, on ne divisera pas des familles, soyons sérieux! », s'est-il contenté de répondre.

« Si c’est un cas d’une personne qui a des difficultés d’apprentissage, ou qui est trop âgée, on va être compréhensif », avait-il aussi dit quelques minutes plus tôt. « Donc, toutes les personnes de bonne foi vont réussir le test de français et le test de valeurs. »

Mais si jamais ça arrivait que quelqu’un n’est pas de bonne foi, on va aviser le gouvernement fédéral, comme on le fait pour un travailleur dont le permis de travail est échu. Et là, ce sera au gouvernement fédéral à décider ce qu’il [fait] avec cette personne, illégalement au Québec. François Legault, chef de la Coalition avenir Québec

« M. Couillard essaie de faire peur au monde, essaie de laisser entendre qu’on va expulser des citoyens, ce qui est complètement faux. Ce qu’on dit, c’est qu’on ne donnera pas le certificat de sélection si les deux tests ne sont pas réussis », a-t-il conclu à ce sujet.

François Legault a aussi confirmé lors de ce point de presse qu'il dévoilera au cours des prochains jours sa dernière déclaration d'impôts et une liste de ses actifs et passifs. « Je pense que c'est important que les chefs soient transparents », a-t-il commenté.