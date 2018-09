Le brouillard de Terre-Neuve est bien connu de quiconque ayant déjà séjourné sur l’île, mais saviez-vous qu’il est l’un des trois meilleurs brouillards du monde ?

C’est du moins l’avis d’Ed Creegan, le scientifique en chef à bord du navire américain de recherche RV Hugh R. Sharp. Il explique que le brouillard qui se forme à Terre-Neuve-et-Labrador se distingue mondialement par la fréquence à laquelle il se produit et par sa durée.

Le projet de recherche qui se déroule ces jours-ci au large de l’île de Terre-Neuve est nommé C-Fog. Il est dirigé par l’Université Notre-Dame, en Indiana, en collaboration avec d’autres universités du Canada et des États-Unis, ainsi que par les forces armées des deux pays.

Le navire de recherche américain RV Hugh R. Sharp appartient à l'Université du Delaware. Photo : Jon Cox (University of Delaware College of Earth, Ocean, and Environment, Facebook)

Ed Creegan estime que, si des phénomènes climatiques plus spectaculaires tels les tornades et la foudre font régulièrement la manchette, c’est le brouillard qui cause davantage de perturbations et de désagréments pour la population.

Ed Creegan, scientifique principal du projet C-Fog, explique la trajectoire du RV Hugh R. Sharp. Photo : Radio-Canada/CBC/Todd O'Brien

Il est très difficile de prédire quand et pour combien de temps se formera le brouillard; et il a un énorme impact, non seulement économique et sur les transports, de l’aviation au camionnage, mais aussi sur la vie, la santé et la sécurité, parce qu’il peut arriver soudainement, perturber la circulation routière et causer des accidents , explique M. Creegan.

Le brouillard est l’un des phénomènes météorologiques les moins bien compris , affirme-t-il.

Jour de brouillard dans la péninsule d'Avalon, sur l'île de Terre-Neuve Photo : Getty Images/DFeinman

Les chercheurs veulent mieux comprendre ce qui déclenche un épisode de brouillard et les facteurs qui expliquent son comportement et, ultimement, sa dispersion. Armés de meilleures connaissances sur le brouillard, les météorologues seront mieux outillés pour inclure ce facteur dans leurs modèles et formuler des prévisions plus exactes, croit Ed Creegan.

Le navire RV Hugh R. Sharp, qui est arrivé à Terre-Neuve-et-Labrador en provenance du port de Lewes, dans l’État américain du Delaware, est équipé d’instruments servant à déterminer la composition de l’eau, la quantité et la taille des particules que contient le brouillard terre-neuvien.

Le RV Hugh R. Sharp à Saint-Jean de Terre-Neuve Photo : Radio-Canada/CBC/Todd O'Brien

Des instruments ont aussi été installés sur terre à Blackhead, Ferryland et Flatrock, ainsi qu’en Nouvelle-Écosse à Osbourne Head, afin de recueillir des données sur la façon dont le brouillard se forme sur le rivage.

Chose qui peut paraître inusitée, il faut mettre le brouillard en bouteille pour l’étudier. Il sera par la suite analysé en laboratoire.

Les scientifiques recueillent des échantillons de brouillard. Photo : Radio-Canada/CBC/Todd O'Brien

L’implication de l’armée des États-Unis dans le projet C-Fog est logique, selon Joe Fernando, professeur d’ingénierie à l’Université Notre-Dame.

Joe Fernando, professeur d’ingénierie à l’Université Notre-Dame Photo : Radio-Canada/CBC/Todd O'Brien

Elle s'intéresse beaucoup à la prédiction du brouillard, parce que les porte-avions doivent le traverser et que le décollage et l’atterrissage des avions dépendent des conditions de brouillard , dit-il. Puisque le brouillard limite certaines manoeuvres militaires, il est très important de prédire ce qui se produira à court terme, dans les 24 heures suivantes , ajoute le chercheur principal du projet.

En mer, l’équipage du RV Hugh R. Sharp progresse en effectuant des zigzags à une vingtaine de kilomètres de la côte de l’île de Terre-Neuve. Le projet C-Fog se poursuit jusqu’au 6 octobre et les scientifiques auront fort à faire, puisqu’ils sont sur appel 24 heures par jour.