Tous les matins, Caroline Hébert sort arroser ses fleurs sur la terrasse de son petit logement. Elle suit aussi la campagne électorale. La mère, grand-mère et arrière-grand-mère âgée de 85 ans a le pied agile et le regard vif. Depuis que les candidats sont partis à la conquête de l'électorat, elle remarque que les millions pleuvent. « Mais d'où vient tout cet argent et qui va en profiter? », se demande-t-elle.