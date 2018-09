Avec les informations de Jean-Marc Belzile



Celles qui souhaitent avoir recours à un avortement doivent se rendre à Val-d'Or.



Le médecin qui pratiquait les interruptions volontaires de grossesse n'est plus en poste depuis le 9 août et personne ne l'a remplacé depuis cette date.



Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue tente de trouver un autre médecin pour assurer le service à Rouyn-Noranda.



L'organisation n'est donc pas en mesure de dire quand la situation sera rétablie.

Enjeu pour les femmes vulnérables

La travailleuse au centre Entre-femmes de Rouyn-Noranda, Brigitte Arseneault, trouve la situation très préoccupante surtout pour les jeunes et les femmes issues du milieu défavorisé.

La travailleuse au centre Entre-femmes de Rouyn-Noranda, Brigitte Arseneault. Photo : Radio-Canada/Jean-Marc Belzile

À partir de 14 ans, les femmes ont le droit de se faire avorter sans le consentement de leurs parents. Si le service s'offre à Val-d'Or, on s'entend que c'est loin d'être accessible pour elles. Brigitte Arseneault

« Pour les femmes défavorisées, ajoute-t-elle, c'est moins accessible parce que tu n'as pas les sous pour te payer un taxi pour aller à Val-d'Or puis y aller en autobus c'est une autre affaire ».



Le CISSS affirme aussi que les médecins omnipraticiens sont actuellement en formation afin de pouvoir prescrire la pilule abortive à leurs patientes.



Selon l'organisation, entre 70 et 75 % des femmes qui souhaitent obtenir une interruption volontaire de grossesse pourront avoir recours à cette pilule.