Lianne Sabourin et sa famille habitent à 330 kilomètres au nord-ouest de Charleston, loin de la côte Atlantique. Les prévisions météo anticipent tout de même 100 à 150 mm de pluie au cours des prochains jours pour sa région.

« Tout le monde nous a dit d’anticiper que nous allons perdre l’électricité et que nos réservoirs d’eau seront contaminés », explique-t-elle.

« Il s’agit donc d’avoir beaucoup d’eau et de la nourriture qu’on peut préparer facilement sans électricité. C’est aussi important d’avoir notre voiture pleine d’essence et de l’argent comptant », ajoute la Franco-Manitobaine expatriée.

Elle dit avoir préparé quelques activités pour passer plusieurs heures à l’intérieur au cas où elle et sa famille soient prises entre quatre murs pendant de longues heures. Cependant, Lianne Sabourin ne s’inquiète pas trop de Florence.

« Je suis Manitobaine, je connais ça les tempêtes, dit-elle à la blague. Ici, ils ferment tout pour 5 cm de neige, mais ils sont très détendus pour un orage de [catégorie] quatre. »

Elle a tout de même pris quelques précautions en achetant des aliments non périssables et des batteries et en s’assurant que tous ses appareils électroniques sont bien chargés.

« Je suis allée au magasin Target hier et il n’y avait plus de lait ou de beurre d’arachides, raconte-t-elle. Ça me fait penser aux inondations au Manitoba ou aux tempêtes de neige. »

Elle explique aussi que si l’état d’urgence a été déclenché, c’est principalement pour empêcher les commerçants d’augmenter les prix sur les produits essentiels. Ceux qui connaissent bien la région lui disent de ne pas s’inquiéter parce que les médias « font du sensationnalisme » avec l’évènement.

Lianne Sabourin se fait très rassurante auprès de sa famille et ses amis.

« On est bien ici. Les gens sont très détendus », ajoute-t-elle.